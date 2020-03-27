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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель»

    ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель»

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    26 марта между ЭТП ГПБ и Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель» было заключено соглашение о партнерстве с расчетом на долгосрочную перспективу. Объединения проектно-изыскательных нефтегазовых институтов присоединяются к развитию технологии ЕНН (единого номенклатурного номера).

    Среди направлений сотрудничества:

    • разработка методик и технологий по переходу проектных инженеров и производителей продукции на цифровые взаимоотношения в ходе открытой предквалификации проводимой на основе каталогизации и стандартизации оборудования и материалов;
    • формирование единого каталога промышленной продукции и услуг на основе единого номенклатурного номера (ЕНН) для проектирования и торгов (проект Технология ЕННмер);
    • проведение совместных мероприятий.

    Планируется осуществлять сотрудничество по широкому набору категорий – экономическое, методическое, технологическое, маркетинговое на взаимовыгодных началах.

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