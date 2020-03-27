26 марта между ЭТП ГПБ и Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель» было заключено соглашение о партнерстве с расчетом на долгосрочную перспективу. Объединения проектно-изыскательных нефтегазовых институтов присоединяются к развитию технологии ЕНН (единого номенклатурного номера).
Среди направлений сотрудничества:
- разработка методик и технологий по переходу проектных инженеров и производителей продукции на цифровые взаимоотношения в ходе открытой предквалификации проводимой на основе каталогизации и стандартизации оборудования и материалов;
- формирование единого каталога промышленной продукции и услуг на основе единого номенклатурного номера (ЕНН) для проектирования и торгов (проект Технология ЕННмер);
- проведение совместных мероприятий.
Планируется осуществлять сотрудничество по широкому набору категорий – экономическое, методическое, технологическое, маркетинговое на взаимовыгодных началах.