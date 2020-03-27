Об осуществлении закупок согласно 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020г.

Размещено письмо Минфина России от 26.03.2020 № 24-06-08/24077 об осуществлении закупок в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020.

В соответствии с п. 1 Указа с 30 марта по 3 апреля 2020г. установлены нерабочие дни. В п. 2 Указана определены организации, на которых действие Указа не распространяется (непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы).

Установлены различные требования к исчислению сроков осуществления различных действий, в т.ч. требования к осуществлению отдельных действий исключительно в рабочие дни.

Исключительно в рабочих днях определяются:

Сроки размещения извещения

- срок размещения извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме (не менее 15 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок) (согласно ч. 1 ст. 54 44-ФЗ)

- срок размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме (не менее 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок (ч. 1 ст. 82 44-ФЗ)

- продление срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме (ч. 1 ст. 82 44-ФЗ)

- срок размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме (не менее 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок (ч. 3 ст. 83 44-ФЗ)

Сроки рассмотрения первых и вторых частей заявок

- заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме (ч. 1 и ч. 2 ст. 54, 44-ФЗ)

- заявки на участие в электронном аукционе (ч. 2 ст. 67, ч. 5 ст. 69 44-ФЗ)

- заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (ч. 1 ст. 82 44-ФЗ)

Сроки подачи и рассмотрения окончательных предложений

- срок рассмотрения окончательных предложений при проведении запроса предложений в электронной форме (ч. 23 ст. 83 44-ФЗ)

- даты подачи окончательных предложений о цене контракта пи проведении открытого конкурса в электронной форме (ч. 3 ст. 54 44-ФЗ), проведения электронного аукциона (п. 3 ч. 5 чт. 63, ч. 3 ст. 68 44-ФЗ)

Согласно статье 193 ГК РФ, на котором основывается законодательство о контрактной системе в сфере закупок, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Учитывая изложенное, неодинаковый режим работы и отдыха у всех участников контрактной системы, а также установленный ст. 113 ТК РФ запрет работы (за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом) в нерабочие дни:

1/ в отношении закупок, срок подачи заявок на участие в которых исчисляется в 44-ФЗ исключительно рабочими днями, и если истечение такого срока, предусмотренного извещением об осуществлении закупки, приходится на определенные Указом нерабочие дни, - заказчикам необходимо обеспечить установленный 44-ФЗ минимальный срок подачи заявок на участие в таких закупках. В связи с чем заказчикам рекомендуется

А) либо внести в соответствии с 44-ФЗ изменения в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупки в части продления срока подачи заявок с учетом нерабочих дней.

Б) либо, в случае истечения предусмотренного 44-ФЗ срока для внесения вышеуказанных изменений, - отменить определение поставщика, в т.ч. на основании ч. 2 ст. 36 44-ФЗ (признание короновирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы)

2/ даты подачи окончательных предложений о цене контракта при проведении открытых конкурсов в электронной форме, проведения электронных аукционов (кроме указанных в п. 3 статьи), приходящиеся на нерабочие дни, в т.ч. определенные Указом, подлежат переносу на ближайший рабочий день, но не ранее срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, а также срока, определенного ч. 3 ст. 54, ч 3 ст. 68 44-ФЗ («новая дата подачи окончательных предложений о цене контракта при проведении открытого конкурса в электронной форме, новая дата проведения электронного аукциона» = «ближайший рабочий день» + «срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, электронном аукционе (с учетом указанного в п. 4 статьи действия в ближайший рабочий день) + «срок ожидания, предусмотренный ч. 3 ст. 54, ч. 3 ст. 68 44-ФЗ)

3/ даты проведения электронных аукционов, при которых в документацию о закупке в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ включена проектная документация, переносу не подлежат, поскольку в силу ч. 3 ст. 68 44-ФЗ также аукционы проводятся через 4 часа после окончания срока подачи заявок на участие вне зависимости от отнесения дня к рабочему либо нерабочему.

4/ иные предусмотренные 44-ФЗ сроки (в т.ч. сроки рассмотрения, оценки заявок на участие в закупках, частей таких заявок, сроки заключения контракта), истекающие в нерабочие дни, оканчиваются в ближайших следующим за ними рабочий день. В связи с чем действия, подлежащие свершению, могут быть осуществлены участниками контрактной системы как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.

5/ согласно информации от Федерального казначейства, для ускорения закупок ст. территориальные органы Федерального казначейства в период нерабочих дней буту осуществлять контроль, предусмотренный ч. 5 ст. 99 44-ФЗ, а также проверку, предусмотренную п. 13 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных №1084 ПП РФ, без учета отнесения дней, определенных п. 1 Указа, к категории нерабочих дней (т.е., например, в случае получения от заказчика информации и документов для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 30 марта 2020 – последним днем для осуществления Федеральным казначейством соответствующей проверки представленных информации и документов будет являться 2 апреля 2020г.)

По вопросу режима работы в указанный период органов управления государственными внебюджетными фондами, финансовых органов субъектов РФ или муниципальных образований, осуществляющих также контроль и проверки в отношении соответствующих субъектов контроля, заказчики вправе обратиться в такие органы дополнительно.

2. Согласно п. 9 ч. 1 с. 9344-ФЗ заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика определённых ТРУ вследствие аварии, иных ЧС природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной либо неотложной форме (если такие ТРУ включены в список, необходимый для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС) и применение иных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно.

Учитывая изложенное в п 1 настоящего письма, организации, указанные в п. 2 Указа и являющиеся заказчиками, при необходимости срочных закупок любых ТРК, требуемых таким заказчикам в период нерабочих дней, вправе осуществить такие закупки у единственного поставщика на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.

При этом при осуществлении закупок вследствие непреодолимой силы условие об отсутствии закупаемых ТРУ в вышеуказанном перечне применению не подлежит, т.к. такой перечень распространяется исключительно на закупки ТРУ для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС.

Дополнительно Минфин РФ информирует о том, что:

Правительство РФ внесло в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проект федерального закона, предусматривающего уточнение случаем применения п. 9 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, в т.ч. для предупреждения ЧС при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также предусматривающего исключение положений о вышеуказанном перечне.

Федеральное казначейство в целях осуществления участникам контрактной системы действий с использованием ЕИС перенесет сроки обновления ЕИС до версии 10.1, о сроках будет сообщено дополнительно.

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