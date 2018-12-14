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    ЭТП ГПБ проведет в Екатеринбурге конференцию по 44-ФЗ и 223-ФЗ

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    19 декабря 2018 года Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) при поддержке Администрации Свердловской области проведет межрегиональную конференцию «ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ».

     

    Участников ждет насыщенная деловая программа. В числе спикеров представители Верховного суда, Федеральной антимонопольной службы, Минэкономразвития, Министерства финансов и Экспертного совета при Правительстве РФ.

     

     

    В обсуждении законодательных новелл и порядке их применения по 44-ФЗ примут участие начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов и советник Управления анализа судебной практики Верховного Суда Анна Сироткина. Об актуальных правовых вопросах расскажет Виталий Кикавец, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права.

     

     

    Кроме того, эксперты и игроки рынка поделятся кейсами по управлению затратами предприятия, особенностями проведения малых закупок, а регионы представят лучшие практики цифровизации закупочной системы.

     

    В рамках деловой программы для участников, работающих по 223-ФЗ, также пройдет обсуждение законодательных изменений, влияющих на закупки коммерческого предприятия. Модератором дискуссии выступит генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. Он же расскажет о композитных сервисах для управления корпоративными затратами. Эксперт ЭТП ГПБ также также расскажет об особенностях проведения закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего бизнеса. Кроме этого, участников конференции ждет дискуссия о развитии цифровой экономики в российских регионах. 

    Участие в конференции уже подтвердили заказчики Свердловской, Курганской и Пензенской областей. Конференция масштабирована на все регионы России, планируется присутствие заказчиков федерального, регионального и муниципального уровня из различных городов страны.

     

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