Использование остатка лимитов бюджетных обязательств, образовавшимся по результатам конкурсных процедур при определении поставщика, начатых до 1 октября 2018 года

О том, что делать с остатком лимитов бюджетных обязательств, образовавшимся по результатам конкурсных процедур при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), начатых до 1 октября 2018 года, рассказало Министерство финансов РФ в своем Письме от 19.11.2018 г. № 09-02-07/83381.

Специалисты ведомства поясняют, что согласно п.10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" (далее - Положение № 1496), получатели средств федерального бюджета принимают бюджетные обязательства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не позднее 1 октября 2018 года или последнего рабочего дня до указанной даты в соответствии с доведенными до них в установленном порядке до указанной даты на открытые им лицевые счета соответствующими лимитами бюджетных обязательств.

Нормы вышеуказанного пункта не распространяются на бюджетные обязательства получателей средств федерального бюджета, связанные с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг, в том числе в случаях, если*:

• извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг размещены в единой информационной системе в сфере закупок;

• приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проекты контрактов на закупки товаров, работ, услуг направлены поставщикам (подрядчикам, исполнителям) до 1 октября 2018 года.

В вышеуказанном Письме Минфин России говорится, что при наличии после 01.10.2018 года на указанных лицевых счетах получателей средств федерального бюджета неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств, образовавшегося по результатам конкурсных процедур при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), начатых до 01.10.2018 года, основания для отзыва территориальными органами Федерального казначейства указанных лимитов бюджетных обязательств Положением № 1496 и Порядком № 228н** не предусмотрены.

Также ведомство поясняет, что принятие после 01.12.2018 года получателями средств федерального бюджета в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, которые предусматривают сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или выплаты аванса, в том числе по отдельным этапам их исполнения, превышающие 1 месяц, после 01.12.2018 года не допустимо.

В своем Письме специалисты ведомства приходят к выводу, что получателями средств федерального бюджета могут быть заключены новые государственные контракты в пределах неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, образовавшихся по результатам конкурсных процедур при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), начатых до 01.10.2018 года, при соблюдении условий, предусмотренных п. 14 Положения № 1496***.

*Письмо Минфина России от 19 ноября 2018 г. N 09-02-07/83381

**См. Приказ Минфина России от 13 декабря 2017 г. N 228н "Об утверждении Порядка приостановления (отмены приостановления) осуществления операций на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета, отзыва лимитов бюджетных обязательств с указанных лицевых счетов и направления информации в соответствии с пунктами 9 и 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", а также форм данной информации"

***Письмо Минфина России от 19 ноября 2018 г. N 09-02-07/83381