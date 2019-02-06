Получите 50 проверок контрагента в подарок от Финансового супермаркета ЭТП ГПБ

До 31 декабря при отправке заявки на банковскую гарантию, тендерный кредит, кредит на исполнение контракта или факторинг, клиенты Финансового Супермаркета ЭТП ГПБ получат 50 проверок контрагента бесплатно и на неограниченный срок.

Поставщикам проверка контрагента поможет проанализировать качество своих партнеров, а также оценить конкурентов, например, для принятия решения об участии в тендере. В дополнение ко всему, сервис включает аналитику по количеству заявок, знания о победах и поможет узнать процент отставания от победителей.

Получив развернутое досье контрагента, можно узнать актуальную информацию из 20 источников о финансовой составляющей компании, изучить имеющиеся судебные разбирательства, сделать выводы о благонадежности предприятия. Ознакомьтесь с чек-листом по проверке контрагента, по которому можно изучить будущих заказчиков, поставщиков и партнеров.

Чтобы воспользоваться нашим предложением и получить 50 проверок контрагента, после отправки заявки необходимо зарегистрироваться на сайте Финансового супермаркета.