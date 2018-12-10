Изменение договора, заключенного в рамках ФЗ № 223, в связи с повышением НДС

В связи с грядущими изменениями, касающимися повышения НДС*, Минфин России подготовило разъясняющее Письмо от 29 ноября 2018 г. № 24-01-07/86352 "По вопросу изменения цены контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", после повышения ставки налога на добавленную стоимость" (далее – Письмо) о возможности изменения цены договора, заключенного в соответствии с ФЗ № 223.

Согласно ФЗ № 303** с 2019 года ожидается повышение размера ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

В соответствии с ч.1 ст.2 ФЗ № 223*** при проведении закупочных процедур заказчики руководствуются:

- Конституцией РФ

- ГК РФ

- ФЗ № 223

- другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также принятыми в соответствии с ними правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

Согласно ч.2 ст. 2 ФЗ № 223 положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения**** .

В ч. 5 ст. 4 ФЗ № 223 говорится, что в случае, если при исполнении договора изменяется, в том числе цена закупаемых товаров, работ, услуг по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС *****.

В своем письме Минфин России приходит к выводу, что ФЗ № 223 не содержит запрета на изменение цены договора при его исполнении. Также специалисты ведомства поясняют, что в соответствии с нормами ФЗ № 223 внесение соответствующих изменений в договор осуществляется в порядке, предусмотренном положением о закупке ******.

По мнению Минфин России, по соглашению сторон договора, заключенного согласно ФЗ № 223, его цена может быть изменена в связи с повышением процентной ставки НДС, в случае, если такое изменение не противоречит положениям соответствующего договора и положению о закупке*******.

*См. ФЗ от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"

**См.ФЗ от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"

***Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

****Там же.

*****Там же.

******Письмо от 29 ноября 2018 г. N 24-01-07/86352 "По вопросу изменения цены контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", после повышения ставки налога на добавленную стоимость"

*******Там же.