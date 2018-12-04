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    Негосударственные социальные организации допустят к госзакупкам

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    Негосударственные социальные организации могут быть допущены к исполнению государственных и муниципальных заказов по социальным услугам. Соответствующий пакет законопроектов Госдума рассмотрит на пленарном заседании.

    По словам замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, на пленарном заседании планируется рассмотреть два законопроекта о государственных и муниципальных заказах по социальным услугам. Одним из них регламентируется порядок размещения запросов на исполнение этих заказов и возможность допуска к их исполнению негосударственных организаций на основании конкурса. Что касается второго законопроекта, он направлен на повышение контроля за качеством оказываемых услуг.

    Также Исаев напомнил, что президент поставил задачу, чтобы не менее 10% госзаказов предоставлялись негосударственным социальным организациям. Они могут заниматься, например, оказанием социальной помощи, уходом за больными и престарелыми гражданами.

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