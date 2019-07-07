Новый сервис от ЭТП ГПБ: открытие спецсчетов онлайн!

Откройте спецсчет для участия в торгах 44-ФЗ и 223-ФЗ (СМСП) с помощью нового сервиса для поставщиков! Сэкономьте время на резервирование и/или открытие счета и получите подарки от ЭТП ГПБ!

Ваша экономия:

- Для резервирования счета достаточно ИНН

- Упрощенные условия для пользователей ЭТП ГПБ (пакет документов для аккредитации на площадке участвует в оформлении спецсчета в банках-партнерах)

Ваш подарок при оформлении:

- Электронная подпись для торгов на 12 мес.

- доступ к системе электронного оборота (ЮЗЭДО ЭТП ГПБ) на 12 мес.

- 50 проверок в сервисе проверки контрагента бесплатно

Как открыть спецсчет в сервисе:

- Введите ваш ИНН. На этом этапе вы можете выбрать банк-партнер, доступный для открытия спецсчета в вашем регионе

- Заполните и отправьте заявку

- Примите звонок от специалиста из банка-партнера и получите инструкции для удобного открытия специального счета.

Для пользователей ЭТП ГПБ пакет документов, ранее предоставленный вами для аккредитации на площадке, участвует в оформлении спецсчета. Мы стараемся сэкономить ваше время и силы!

Открыть спецсчет>>>

После открытия спецсчета в банке вы сможете получить КЭП для торгов, доступ к ЭДО на 12 мес и 50 расширенных проверок контрагента. Мы отправим вам письмо с инструкцией, как получить все подарки, после отправки заявки на услугу.

Преимущества сервиса открытия спецсчетов на ЭТП ГПБ:

- Соответствие последней редакции 44-ФЗ

- Оформление с минимальным пакетом документов

- Банки-партнеры входят в список отобранных правительством РФ для открытия спецсчетов и интегрированы со всеми аккредитованными для госзакупок площадками

- Широкое региональное покрытие. В ряде регионов также доступна опция выезда сотрудника банка к Вам в офис для консультации и подписания документов на открытие счета.

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