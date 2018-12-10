Госимущество будут продавать только с электронных торгов

Единственно возможной формой продажи государственного имущества названы электронные торги. Соответствующий закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного имущества» Госдума приняла в первом чтении.

Поправки были разработаны и предложены Министерством экономического развития в целях «совершенствования механизма проведения продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме» и «обеспечения перехода на электронную форму торгов по продаже подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, проводимых в том числе юридическими лицами, осуществляющими от имени Российской Федерации функции продавца, в целях повышения эффективности и прозрачности торгов», — говорится в Пояснительной записке к закону.

Федеральный закон №178-ФЗ от 21 декабря 2001 года регламентирует порядок приватизации государственного имущества, в частности способы его продажи. До 2010 года торги проходили исключительно в очной форме (в зале с аукционистом).

В 2010 году в 178-ФЗ внесены изменения, в числе которых была зафиксирована возможность наряду с классической формой торгов по приватизации (в зале с аукционистом) проводить торги в электронной форме.

Впервые электронная форма торгов по госимуществу была опробована в Санкт-Петербурге, в 2010 году, на электронной площадке Российского аукционного дома РАД Lot-online. Тогда, в соответствии с распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга, на электронных аукционах было реализовано 343 объекта городской недвижимости на сумму 1,91 млрд рублей. Торги продемонстрировали высокий результат, были признаны положительным опытом и взяты за основу при разработке нормативной базы и внедрении электронной продажи госимущества на федеральном уровне.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 №1447 электронное торги по продаже государственного имущества в рамках приватизации могут проводиться на 8 площадках, отобранных в рамках 44-ФЗ «О госзакупках», а именно: АО «Агентство по государственному заказу республики Татарстан», АО «ЕЭТП», АО «Российский аукционный дом», АО «Электронные торговые системы», АО «ТЭК-Торг», ЗАО «Сбербанк – автоматизированная система торгов», ООО «РТС-Тендер», ООО «ЭТП ГПБ».