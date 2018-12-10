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    Исполнители госзаказа будут отчитываться о своих расходах по каждому тендеру

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    Исполнители госзаказа будут отчитываться о своих расходах отдельно по каждому тендеру со следующего года. Речь идет о контрактах, подлежащих казначейскому сопровождению, в основном это заказы на сумму от 100 млн руб. Мера позволит сэкономить бюджетные средства, сделает ценообразование более прозрачным и положительно скажется на сроках исполнения контрактов. Кроме того, повышенный контроль будет удерживать от нарушений и самих заказчиков.

    Как пишут «Известия», по словам замруководителя Федерального казначейства Александра Демидова, изменения позволят исключить намеренное завышение сторонами стоимости госконтрактов и нецелевую растрату бюджетных средств.

    Похожая практика уже три года используется в российской оборонной отрасли. В результате часть малого и среднего бизнеса ушла с рынка. Эксперты объяснили это возросшими затратами исполнителей на документальное оформление контрактов и их невозможностью соответствовать предъявленным требованиям.

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