Закупки госкомпаний у субъектов МСП переведут под действие 44-ФЗ

Министерство финансов РФ предлагает перевести закупки госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) под действие 44-ФЗ, об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно предложениям Минфина, конкурентные закупки госкомпаний в электронной форме у субъектов МСП должны будут проводиться в порядке, установленном 44-ФЗ. Впрочем, не полностью — нормы закона «О контрактной системе» не будут обязательными при проведении таких закупок в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, выбора способа определения поставщика, установления критериев оценки заявок и др. Договор по результатам соответствующей закупочной процедуры также должен заключаться в соответствии с положениями 44-ФЗ.

Подготовленные Минфином поправки предусматривают внесение изменений в 44-ФЗ. В частности, в положения, регулирующие работу участников системы закупок со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в закупках. Речь идет об установлении на уровне закона иммунитета спецсчетов к другим финансовым операциям. В первую очередь, к взысканиям по обязательствам участника закупки.

Напомним, что с 1 июля текущего года вступили в силу масштабные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ. В числе прочего, согласно этим поправкам, закупки госкомпаний у субъектов МСП должны проводить в электронном виде только на электронных торговых площадках, прошедших отбор на соответствие требованиям 44-ФЗ и соответственно имеющих право проводить госзакупки.