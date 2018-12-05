К секции закупок ФКР присоединился Нижегородский фонд капитального ремонта

Заказчик НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области” разместил первые 8 закупок с суммарной НМЦК более 26 млн. р. Все процедуры находятся в статусе “Прием заявок” и ждут участников!

Среди предметов договоров:

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов



оценка технического состояния многоквартирного дома, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта



Регион выполнения работ: различные районы Нижегородской области.

Опубликованы следующие закупки:

Предмет закупки Дата окончания приема заявок НМЦК Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования 3/19-ЭА-ПСД 24.12.2018 2 577 178.99р. оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 137/18-ЭА-СМР 19.12.2018 8 265 769.02р.

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К участию приглашаются поставщики, аккредитованные на секции закупок 44-ФЗ, для аккредитации перейдите по ссылке Секция закупок по 44-ФЗ и заполните форму, применив Электронную подпись. Регистрация для поставщиков бесплатная, плата взимается только с победителя процедуры в размере, указанном в регламенте ЭТП ГПБ.

Для участников закупок на секции 44-ФЗ также, как и на остальных секциях, доступен сервис “Ускоренная аккредитация”, с которым регистрация займет всего 1 час (срок стандартной регистрации составляет 5 рабочих дней). Зарегистрироваться за 1 час>>>