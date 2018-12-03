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    Минфин предлагает провести дополнительную проверку ЭТП для госзакупок

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    Минфин РФ предлагает до 1 марта следующего года провести дополнительную проверку электронных торговых площадок (ЭТП) на соответствие ряду требований, предъявляемых к ЭТП, отобранным для проведения госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Такое предложение Минфин включил в проект правительственного постановления, корректирующего ряд нормативных правовых актов, которые регламентируют порядок работы ЭТП.

    Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, Минфин РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России должны будут до 1 марта следующего года провести проверку ЭТП в части их соответствия требованиям к электронным площадкам, которые вступят в силу с 1 января 2019 г. В их числе требования по обеспечению защиты информации на ЭТП, по защите персональных данных при их обработке на площадке.

    Также ведомства должны будут проверить площадки на предмет организации электронного взаимодействия с банками, имеющими право открывать и вести спецсчета для размещения средств обеспечения заявок на участие в закупках.

    Напомним, что ранее правительство РФ утвердило перечень ЭТП для проведения госзакупок и закупок госкомпаний у МСП. В него включено девять ЭТП — восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены ЕЭТП, «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «Электронные торговые системы», «Агентство по госзаказу РТ» и «Российский аукционный дом», а также «ТЭК-Торг» и ЭТП ГПБ («Электронная торговая площадка Газпромбанка»). Специализированной ЭТП была определена «Автоматизированная система торгов гособоронзаказа» (АСТ-ГОЗ)

    В настоящее время госзаказчики и госкомпании имеют право проводить свои закупки на универсальных ЭТП по новым правилам. С 1 января 2019 г. эти правила станут для них обязательными.

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