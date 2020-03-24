ЭДО ЭТП ГПБ – полная функциональность в условиях карантина

Сервис поддержки Электронного документооборота от ЭТП ГПБ сохраняет полную функциональность в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Мы обеспечиваем поддержку пользователей в режиме онлайн и по телефону, консультирование по всем возникающим вопросам, внедрение и интеграцию с новыми сервисами.

Мы обеспечиваем полную функциональность сервиса, необходимого для организации работы предприятий, как действующих в штатном порядке, так и переводящих сотрудников на удаленную работу.

Наиболее актуальные функции:

– юридическая значимость;

– оперативность в согласовании документов удаленными группами сотрудников;

– быстрое и безопасное подключение к ЭДО в условиях удаленной работы.

Поддержка от ЭДО ЭТП ГПБ доступна в полном объеме – вы можете поддерживать связь с нашими экспертами по почте, через чат и по телефону, операторы на связи всегда готовы помочь.

Отмечаем, что в условиях вирусной опасности ЭДО остается современным и актуальным методом поддержания бизнеса, переведенного на карантин, в работоспособном и эффективном состоянии. Средствам электронного документооборота не страшен коронавирус, а сотрудники, направленные на удаленную работу, смогут оставаться всегда на связи и поддерживать обмен юридически значимой документацией даже с домашнего компьютера.

ЭДО ЭТП ГПБ – полностью функциональны, полностью на связи для поддержки вашего бизнеса!