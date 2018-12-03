Кабмин закрепил новый порядок расчётов по госконтрактам

Правительство РФ закрепило новый порядок расчётов по госконтрактам, что позволит повысить качество управления дебиторской задолженностью по расходам федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Новый порядок расчетов предусматривает, что последующие после выплаты аванса платежи производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически поставленных товаров и выполненных работ и суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного госконтрактом авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ.

Ранее сообщалось, что список госконтрактов с обязательным банковским сопровождением пополнился соглашениями с подрядчиками, в отношении которых действуют иностранные санкции. Изменения коснулись и тарификации услуг кредитных организаций по обеспечению прозрачности финансовых потоков в ходе госзакупок.

Теперь решением региональных и местных органов власти минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком услуг, может быть снижен до установленных пределов. До 100 млн руб. для субъекта РФ и до 50 млн руб. для муниципального образования, если банк сопровождает сделку с мониторингом расчетов.