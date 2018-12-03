Правительство РФ утвердило план развития системы поставщиков

Правительство России утвердило план развития системы поставщиков, обеспечивающий расширение масштабов субконтрактации, в том числе в рамках деятельности крупнейших компаний с государственным участием и центров субконтрактации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Также утверждены основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и концепция создания евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации.

Документ также позволит выполнять международные обязательства по формированию российского сегмента сети промышленной кооперации и субконтрактации, а также стимулировать развитие субъекты малого и среднего предпринимательства в качестве потенциальных поставщиков, исполнителей, подрядчиков.

Для решения задач будут созданы центры субконтрактации — национальные инфраструктурные подразделения евразийской сети. Они будут осуществлять консультативное и организационное сопровождение процесса взаимодействия контракторов и субконтракторов в государствах ЕАЭС.