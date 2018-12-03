ЭТП запретят привлекать агентов при проведении закупок госкомпаний

Министерство финансов РФ предлагает на уровне нормативных правовых актов запретить электронным торговым площадкам (ЭТП) проводить конкурентные закупки госкомпаний с привлечением сторонних организаций, следует из проекта правительственного постановления, корректирующего ряд нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы ЭТП.

Одно из предложений министерства предусматривает внесение изменений в дополнительные требования к функционированию ЭТП при осуществлении конкурентных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Согласно этим изменениям, ЭТП будут не вправе осуществлять конкурентные закупки в соответствии с 223-ФЗ с привлечением третьих лиц.

Ранее, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупреждали ЭТП, отобранные правительством РФ для проведения госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов МСП, о возможности потери этого статуса при интеграции со сторонними площадками для проведения таких закупок.

В частности, антимонопольное ведомство в своем разъяснении указывало, что госзакупки и закупки госкомпаний у субъектов МСП должны осуществляться исключительно на ЭТП, операторы которых включены в соответствующий перечень правительства РФ. При этом в письме подчеркивалось, что весь процесс такой закупки должен обеспечиваться программно-аппаратными средствами аккредитованной ЭТП.