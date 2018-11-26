ЭТП ГПБ поддержала конференцию по 44-ФЗ в Ростове-на-Дону

23 ноября в Ростове-на-Дону состоялась XVI региональная практическая конференция-семинар «Контрактная система в сфере закупок: применение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом внесенных изменений».

Организаторами мероприятия выступили Институт госзакупок под руководством А.А. Храмкина (г. Москва) и ООО «ЮРДЦ» при участии УФАС по Ростовской области и поддержке ЭТП ГПБ. На конференции присутствовали 200-300 специалистов отрасли, в том числе представители органов исполнительной власти Ростовской области (ГРБС Ростовской области). В условиях отсутствия в Ростовской области централизации закупок обсуждаемая тема оказалась крайне востребованной среди слушателей.

Актуальность конференции придали масштабные изменения в законодательстве, а именно, закон о контрактной системе (44-ФЗ), претерпевший значительные изменения в связи с принятием Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Этим и другим изменениям в законодательстве, а также анализу сложившейся практики применения норм Закона № 44-ФЗ, выверенной с подходами контролирующих органов, было посвящено мероприятие.



