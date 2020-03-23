Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь!

Сложная эпидемиологическая обстановка, карантин и самоизоляция не мешают экспертам ЭТП ГПБ делиться с пользователями Обучающего Центра самой свежей и актуальной информацией в сфере электронных торгов. На апрель мы запланировали огромный и очень полезный блок бесплатных мероприятий по тендерам, госзаказу, 223-ФЗ, 44-ФЗ, типовым ошибкам поставщиков, самым актуальным сервисам и множеству других важных вещей.

А еще мы расскажем, как будет действовать национальный режим в сфере закупок в 2020 и поможем разобраться с тем, как в условиях карантина, когда многие закрылись или были переведены на удаленную работу, продолжать находить клиентов и поддерживать бизнес живым!

08 апреля – на бесплатном семинаре «Как найти новых заказчиков с помощью Торгового портала», эксперт-практик Илья Плехов расскажет, как пользоваться самой актуальной сейчас площадкой малых закупок, участвовать в ценовых запросах, эффективно предлагать свои товары онлайн, налаживать сотрудничество с крупнейшими заказчиками на рынке, нормализовать номенклатуру своих товарных позиций и оставаться полностью эффективным бизнесом в текущих непростых условиях. Регистрируйтесь уже сейчас и не упускайте возможность узнать больше о Торговом Портале и возможностях для своего бизнеса!

09 апреля – бесплатный вебинар «Национальный режим в сфере закупок с 2020 года» поможет понять, как будет обстоять дело с торгами этого непростого, насыщенного событиями периода. Спикер мероприятия - Китаева Светлана - юрисконсульт ГБУЗ НО СЦРБ, внештатный эксперт-тренер в Школе закупок (МТО и управления качеством АНО «Корпоративная Академия Росатома»), лектор Института управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева НИУ-ВШЭ. Эксперт раскроет подробности национального режима закупок, поможет уяснить главное, даст рекомендации по работе и ответит на все, даже самые непростые вопросы слушателей. Осталось только зарегистрироваться и не пропустить ничего важного!

16 апреля – один из важнейших вебинаров весны с учетом сложившихся обстоятельств: «Изменения в контрактной системе с 01.04 и 01.07.2020» для заказчиков по 44-ФЗ.Приглашенный спикер - Пратура Ольга - преподаватель, аттестованный эксперт- практик в сфере регламентированных закупок.

Эксперт рассмотрит изменения в финконтроле, реестр контрактов и план-график, закупки по п.4 и п.5 ч.1 ст.93 в электронной форме с 01.07.2020, запрос котировок по новым правилам с 01.07.2020.

Зарегистрироваться можно (и нужно!) по ссылке.

21 апреля – «Ценообразование в закупках для заказчиков по 223-ФЗ». Все, что необходимо знать заказчикам по 223-ФЗ в профессиональном изложении ведущего эксперта-практика ЭТП ГПБ Натальи Кузьминой, видного эксперта рынка, автора свыше 50 публикаций в профильных СМИ.

В программе мероприятия: проблематика ценообразования в закупках, методика проверки достоверности определения НМЦД, типовые ошибки Заказчиков при расчете НМЦД, анализ причин несостоявшихся торгов.

. Регистрируйтесь и не пропускайте важных изменений в закупках по 223-ФЗ.

23 апреля – ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ Мария Волкова, в свойственной ей душевной профессиональной манере раскроет «10 типовых ошибок поставщиков и способы их избежать»!

Регистрация на площадке, аккредитация, ошибки в документах, основные правила, возможные причины отклонения заявки и множество других важных вещей, на которые необходимо обратить внимание Поставщику при регистрации и работе на электронной торговой площадке. Регистрация уже открыта, дайте себе возможность оставаться осведомленным!

27 апреля - эксперт-практик площадки ЭТП ГПБ Мария Волкова проведет занятия «Курс профессионального Поставщика». Это наш самый интересный онлайн-продукт, ориентированный на подготовку сильных участников рынка электронных торгов. Курс познакомит участников с юридическими тонкостями, даст крепкое знание теории и раскроет практически полезные секреты, позволяющие участвовать и побеждать в торгах на ЭТП ГПБ и любых других площадках. Записывайтесь и будьте в курсе самых важных тенденций в торгах по программе лучших экспертов сферы.

Дистанционные курсы Обучающего Центра ЭТП ГПБ – это лучший способ с пользой провести время в условиях изоляции и карантина. Мы поддержим вас в гигиеничном онлайне! Узнавайте новое, оставайтесь в курсе, не позволяйте COVID-2019 нанести вред вашему бизнесу!