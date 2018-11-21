ЭТП ГПБ и ТПП Сургута обучили поставщиков участию в торгах

19 и 20 ноября 2018 года в г. Сургут при поддержке ЭТП ГПБ прошел II Практический Региональный Форум «КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА» «Практика электронных закупок – сегодня и завтра», ориентированный на получение практических знаний участников закупок.

Форум был посвящен изменениям действующего законодательства, регламентирующего закупки. Тема очень актуальна среди участников торгов, поскольку с 1 июля 2018 года внесены изменения в Федеральные законы № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд» и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Участники форума узнали о важных изменениях закона: определении порядка проведения конкурентных закупок в электронной форме, о необходимости пройти аккредитацию в ЕИС, и об открытии специальных счетов в уполномоченных банках. Спикером мероприятия от ЭТП ГПБ был Михаил Шелоумов, эксперт-практик в области закупок, обучивший участников форума в рамках практического мастер-класса регистрации и работе на электронных торговых площадках на примере ЭТП «Газпромбанк».

Ценность мероприятия для участников форума заключается в получении практических знаний и алгоритмов действия в свете сегодняшних законодательных изменений законодательства.



