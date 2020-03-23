Казначейство может стать оператором системы по торгам госимуществом

21 декабря 2021 г.
В ближайшее время углеродные квоты станут товаромПодробнее
02 февраля 2022 г.
Цифровой Опросный Лист – новый способ создания закупки!Подробнее
19 января 2022 г.
Продвижение товаров и услуг Поставщиков с помощью раздела «Спецпредложения»Подробнее
12 января 2022 г.
«Внутренний рынок» – должен стать своимПодробнее
28 декабря 2021 г.
Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБПодробнее
21 декабря 2021 г.
Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнесаПодробнее
21 декабря 2021 г.
Какие изменения ждут особые категории участников (СМП, СОНКО, учреждения УИС, организации инвалидов) с 01.01.2022 годаПодробнее
10 декабря 2021 г.
Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки.Подробнее
10 декабря 2021 г.
Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться?Подробнее
06 декабря 2021 г.
Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
06 декабря 2021 г.
Какие запросы о разъяснении вправе направить участник с 1 января?Подробнее
06 декабря 2021 г.
За что заказчиков штрафуют?Подробнее
29 ноября 2021 г.
Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации?Подробнее
29 ноября 2021 г.
К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игрыПодробнее
26 ноября 2021 г.
Специализированный квалификационный отбор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»Подробнее
22 ноября 2021 г.
Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибкиПодробнее
22 ноября 2021 г.
Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 годуПодробнее
08 ноября 2021 г.
Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022Подробнее
01 ноября 2021 г.
ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТАПодробнее
01 ноября 2021 г.
Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45Подробнее
28 октября 2021 г.
Замещение импорта – переходит в сферу гражданского контроляПодробнее
25 октября 2021 г.
Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленностиПодробнее
25 октября 2021 г.
Электронный конкурс - изменения с 01.01.2022 г. Процедура подробно, типовые ошибки участников, типовые ошибки заказчиков, на что обратить вниманиеПодробнее
19 октября 2021 г.
В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды»Подробнее
18 октября 2021 г.
ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТАПодробнее
11 октября 2021 г.
«Газовый форум-2021»: ЭТП ГПБ о технологической платформе биллинга и портале ЕОГПодробнее
08 октября 2021 г.
Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисковПодробнее
08 октября 2021 г.
БИМ-Ассоциация, ЭТП ГПБ и CUSTIS создадут цифровую BIM-платформу Санкт-ПетербургаПодробнее
07 октября 2021 г.
АО «Газстройпром» переводит закупки на ЭТП ГазпромбанкаПодробнее
04 октября 2021 г.
10 составляющих идеального технического задания для проведения закупкиПодробнее
04 октября 2021 г.
Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструментыПодробнее
04 октября 2021 г.
Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октябряПодробнее
27 сентября 2021 г.
В Самарской области запущен функциональный блок ГРОПодробнее
27 сентября 2021 г.
5 шагов к правильной заявке и победе в закупкеПодробнее
27 сентября 2021 г.
«Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа во Владимирской областиПодробнее
20 сентября 2021 г.
Бумажная форма закупки: когда можно проводить?Подробнее
20 сентября 2021 г.
Жители России могут подать заявку на догазификацию через ГосуслугиПодробнее
20 сентября 2021 г.
Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦКПодробнее
10 сентября 2021 г.
Закупка программного обеспечения - рекомендации от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
10 сентября 2021 г.
Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные рискиПодробнее
09 сентября 2021 г.
Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 годаПодробнее
06 сентября 2021 г.
Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» аккредитован по новым требованиям 63-ФЗПодробнее
03 сентября 2021 г.
Закупка охранных услуг - описание алгоритма от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
03 сентября 2021 г.
Спорные вопросы при расчете и взыскании неустойки по 44-ФЗПодробнее
02 сентября 2021 г.
Портал Единого оператора газификации адаптирован для мобильных устройствПодробнее
27 августа 2021 г.
Импортозамещение поставят на общественный контрольПодробнее
27 августа 2021 г.
Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объемаПодробнее
20 августа 2021 г.
Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ?Подробнее
20 августа 2021 г.
Как работать с кодами ОКПД 2 и КТРУ, применяем без ошибокПодробнее
20 августа 2021 г.
SOEX и ЭТП ГПБ заключили соглашение о сотрудничестве для развития сервиса ЕННПодробнее
16 августа 2021 г.
Актуальные правила работы с РНП: регламентированы сроки, новые формы обращений Подробнее
04 августа 2021 г.
"Газпром" запустил сайт для обеспечения работы Единого оператора газификацииПодробнее
03 августа 2021 г.
Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификацииПодробнее
21 июля 2021 г.
Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складомПодробнее
15 июля 2021 г.
Конференция «Правоприменительная практика для медицинских учреждений по 44-ФЗ. Новые правила в 2021 году»Подробнее
07 июля 2021 г.
Новая услуга Торгового Портала ЭТП ГПБ — цифровой опросный листПодробнее
28 июня 2021 г.
Совместный проект Penenza и ЭТП ГПБ — «Финансирование поставщиков “Газпром нефти"»Подробнее
24 июня 2021 г.
IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»Подробнее
23 июня 2021 г.
Внеофисное хранение архивных документов — актуальная услуга от ГазпромбанкаПодробнее
15 июня 2021 г.
Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и ЭТП ГПБ получила премию «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»Подробнее
10 июня 2021 г.
Новая услуга для заказчиков Торгового портала: шаблон Ценового запросаПодробнее
10 июня 2021 г.
Единый личный кабинет для секции «Закупки корпоративных заказчиков»Подробнее
07 июня 2021 г.
ЭТП ГПБ приветствует нового Заказчика — Группу «Интер РАО»!Подробнее
07 июня 2021 г.
Формирование НМЦК согласно Постановлению Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком»Подробнее
03 июня 2021 г.
Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБПодробнее
02 июня 2021 г.
Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум»Подробнее
02 июня 2021 г.
ЭТП Газпромбанка и CUSTIS создадут цифровые сервисы для промышленных гигантовПодробнее
31 мая 2021 г.
Мероприятие в честь 100-летнего юбилея Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия с участием представителей ЭТП ГПБПодробнее
31 мая 2021 г.
Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнееПодробнее
20 мая 2021 г.
Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков: 7 советов от экспертаПодробнее
17 мая 2021 г.
УКЛОНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТАПодробнее
11 мая 2021 г.
ПредприниМАЙПодробнее
11 мая 2021 г.
Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБПодробнее
30 апреля 2021 г.
Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБПодробнее
30 апреля 2021 г.
Приглашаем к участию в онлайн-семинаре по участию в закупках для МСП и самозанятыхПодробнее
29 апреля 2021 г.
Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44Подробнее
26 апреля 2021 г.
Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнееПодробнее
26 апреля 2021 г.
Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223Подробнее
19 апреля 2021 г.
Региональные ИТ-специалисты прошли обучение работе с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентамиПодробнее
19 апреля 2021 г.
На электронной торговой площадке Газпромбанка появилась новая схема торгов: голландский аукционПодробнее
12 апреля 2021 г.
Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложномПодробнее
09 апреля 2021 г.
Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в ОренбургеПодробнее
09 апреля 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-ОлеПодробнее
05 апреля 2021 г.
Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 годаПодробнее
05 апреля 2021 г.
НСИ для поставщиков – главное, интересное, важное. Интервью с Инной БорсовойПодробнее
05 апреля 2021 г.
ЭДО ЭТП ГПБ на НЕФТЕГАЗСНАБ-2021Подробнее
01 апреля 2021 г.
«Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБПодробнее
29 марта 2021 г.
Соглашение по развитию ЕНН с Союзом АПК «Возрождение»Подробнее
29 марта 2021 г.
«Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа в Самарской областиПодробнее
24 марта 2021 г.
Партнерство Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ в рамках технологии ЕННПодробнее
12 марта 2021 г.
Комитетом Госдумы одобрен законопроект по упрощению госзакупокПодробнее
05 марта 2021 г.
Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223Подробнее
04 марта 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»Подробнее
04 марта 2021 г.
НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕПодробнее
03 марта 2021 г.
Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021Подробнее
01 марта 2021 г.
Предлагают ввести дополнительные механизмы деофшоризации в госзакупкахПодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство подготовило новый пакет поддержки МСППодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство одобрило законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпанийПодробнее
11 февраля 2021 г.
Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человекПодробнее
01 февраля 2021 г.
III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»Подробнее
01 февраля 2021 г.
Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 годаПодробнее
28 января 2021 г.
Эксперты ЭТП ГПБ провели обучение сотрудников ОК РУСАЛПодробнее
24 января 2021 г.
Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифовПодробнее
18 января 2021 г.
Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием ЛаврухинымПодробнее
18 января 2021 г.
Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 годаПодробнее
14 января 2021 г.
Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 годаПодробнее
28 декабря 2020 г.
Постановление Правительства № 2013Подробнее
21 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на площадкеПодробнее
16 декабря 2020 г.
«Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБПодробнее
14 декабря 2020 г.
Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБПодробнее
14 декабря 2020 г.
Новые Заказчики на ЭТП ГПБПодробнее
09 декабря 2020 г.
Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
07 декабря 2020 г.
Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контрактаПодробнее
07 декабря 2020 г.
Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБПодробнее
03 декабря 2020 г.
Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
02 декабря 2020 г.
Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре!Подробнее
30 ноября 2020 г.
Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
23 ноября 2020 г.
Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020 Подробнее
23 ноября 2020 г.
Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайнПодробнее
16 ноября 2020 г.
Способ оптимизировать работу предприятия – НСИ от ЭТП ГПБПодробнее
16 ноября 2020 г.
Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупатьПодробнее
19 октября 2020 г.
Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020Подробнее
12 октября 2020 г.
Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
06 октября 2020 г.
Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»Подробнее
05 октября 2020 г.
Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
28 сентября 2020 г.
Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБПодробнее
24 сентября 2020 г.
ЦИФРОВОЙ ГАЗ: Как ЭТП ГПБ внедряет для Газпром Межрегионгаз биллинговую платформуПодробнее
15 сентября 2020 г.
Какие проблемы позволяет решать НСИ от ЭТП ГПБПодробнее
07 сентября 2020 г.
Проведение онлайн-собраний - уточнения в Закон «Об акционерных обществах» от Минэкономразвития РФПодробнее
04 сентября 2020 г.
Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБПодробнее
03 сентября 2020 г.
100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала Подробнее
28 августа 2020 г.
Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 годаПодробнее
26 августа 2020 г.
Правила национального режима при закупках. Изменения и практика примененияПодробнее
29 июня 2020 г.
ЭТП ГПБ: Нам нужны люди с горящими глазами, способные решать серьезные задачиПодробнее
15 июня 2020 г.
Новости Законодательства о закупках (44-ФЗ) апрель-май 2020 годаПодробнее
15 июня 2020 г.
Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса Подробнее
22 мая 2020 г.
Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для ЗаказчиковПодробнее
21 мая 2020 г.
Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19Подробнее
21 мая 2020 г.
Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказПодробнее
21 мая 2020 г.
Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайнПодробнее
13 мая 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за период с 9 апреля по 12 мая 2020 годаПодробнее
12 мая 2020 г.
ПРИЕМКА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГПодробнее
29 апреля 2020 г.
Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонтаПодробнее
27 апреля 2020 г.
Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведенияПодробнее
27 апреля 2020 г.
Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБПодробнее
20 апреля 2020 г.
Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса.Подробнее
06 апреля 2020 г.
Национальный режим в сфере закупок с 2020 годаПодробнее
06 апреля 2020 г.
В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фзПодробнее
30 марта 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 годаПодробнее
27 марта 2020 г.
Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого НовгородаПодробнее
27 марта 2020 г.
ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель»Подробнее
23 марта 2020 г.
Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь!Подробнее
23 марта 2020 г.
Какими будут поправки в 44-ФЗПодробнее
16 марта 2020 г.
Изменения в 223-ФЗ размещены для обсужденияПодробнее
10 марта 2020 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020Подробнее
25 февраля 2020 г.
К интеграционному модулю НСИ подключен РосводоканалПодробнее
19 февраля 2020 г.
Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерствеПодробнее
17 февраля 2020 г.
Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗПодробнее
11 февраля 2020 г.
«Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБПодробнее
10 февраля 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 годаПодробнее
10 декабря 2019 г.
Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
05 декабря 2019 г.
Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре по контрактной системе в Астрахани Подробнее
02 декабря 2019 г.
5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея ОхапкинаПодробнее
29 ноября 2019 г.
Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019Подробнее
29 ноября 2019 г.
Состоялась конференция по Технологии ЕННПодробнее
28 ноября 2019 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019Подробнее
22 ноября 2019 г.
Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»Подробнее
21 ноября 2019 г.
ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в ОренбургеПодробнее
18 ноября 2019 г.
Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской ОбластиПодробнее
12 ноября 2019 г.
Завершилась конференция Госзаказ на берегах ТавридыПодробнее
11 ноября 2019 г.
ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничествоПодробнее
07 ноября 2019 г.
Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкамПодробнее
05 ноября 2019 г.
Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!Подробнее
28 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форумеПодробнее
22 октября 2019 г.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОКПодробнее
22 октября 2019 г.
ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPMПодробнее
22 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра»Подробнее
21 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения»Подробнее
07 октября 2019 г.
Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупокПодробнее
01 октября 2019 г.
Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадкеПодробнее
26 сентября 2019 г.
25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкамПодробнее
18 апреля 2019 г.
Единый цифровой Каталог промышленной продукции и услуг – как основа для формирования и актуализации данных в каталоге товаров работ и услуг Подробнее
17 апреля 2019 г.
ПРИЕМКА ТРУ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С ЯНВАРЯ 2019Подробнее