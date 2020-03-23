Казначейство может стать оператором системы по торгам госимуществом

Федеральное казначейство РФ может стать оператором системы по торгам государственным имуществом. Об этом следует из выступления министра финансов Антона Силуанова на расширенном заседании коллегии Казначейства, пишет «Интерфакс».

По его словам, министерство предлагает передать полномочия оператора сайта для проведения торгов госимуществом – torgi.gov.ru Федеральному казначейству. При этом сайт нуждается в доработке, в частности необходимо реализовать на нем учет всех юридически значимых действий в сфере торгов госимуществом. Силуанов отметил, что важно создать систему управления продажами госимущества, в том числе, для обеспечения прозрачного и эффективного управления госимуществом.

Пока за работу torgi.gov.ru отвечает Минэкономразвития. На сайте опубликовано 1,2 млн извещений о проведении торгов госимуществом, зарегистрировано 38,6 тыс. организаторов торгов.

Последние несколько лет поднимается вопрос электронизации торговых процедур, их унификации, перевода на электронные торговые площадки, отобранные правительством РФ для проведения госзакупок. В конце прошлого года Минэкономразвития направило в правительство РФ несогласованный проект закона «Об электронных торгах».

Законопроект предусматривает перевод всех торгов госимуществом на единую универсальную электронную процедуру с сохранением особенностей в рамках отраслевого законодательства, введение единого порядка проведения торгов в электронной форме, перевод всех имущественных торгов на ЭТП, работающие с госзаказом и т.п.

Комментарий эксперта ЭТП ГПБ

Безусловно сайт- torgi.gov.ru нуждается в доработке, но изначально стоит создать систему, обеспечивающую прозрачность, эффективность управления госимуществом, учитывая отраслевые особенности.

Наталья Кузьмина - эксперт-практик ЭТП ГПБ.