Какими будут поправки в 44-ФЗ

Министерство финансов РФ подготовило поправки в 44-ФЗ, исходя из требований заказчиков и проблем, с которыми сталкиваются участники закупок, отметил глава министерства Антон Силуанов.

Министр пояснил, что новый пакет поправок призван облегчить работу в рамках госзакупок, в частности, изменения в закон предполагают уход от бумажных носителей, автоматизацию процессов и улучшение механизмов, которые обеспечивают прослеживаемость закупок по нацпроектам.

Силуанов добавил, что необходимо автоматизировать процесс формирования денежного обязательства по контактам в Единой информационной системе, обеспечив связь между актом выполненных работ и платежами.

«Нужно дальше нам с вами расширять и детализировать ту информационную систему, которая сегодня работает, словом, сделать ее более актуализированной, упрощенной для работы пользователей», — заключил Силуанов.

Комментарий эксперта ЭТП ГПБ

Со стороны законодателя курс взят на оптимизацию закупочной деятельности заказчиков и максимальную автоматизацию, что безусловно облегчит работу контрактных служб и обеспечит прозрачность закупок и исполнения контрактов.

Наталья Кузьмина - эксперт-практик ЭТП ГПБ.