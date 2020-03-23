Для контрактов Москвы коронавирус признали форс-мажором

Правительство Москвы признало распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы. Мэр столицы Сергей Собянин в документе пояснил, что в сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств.

По словам руководителя экспертно-правовой службы аппарата российского бизнес-омбудсмена Алексея Рябова, самое практичное применение указ Собянина найдет в случаях, когда речь идет о контрактах бизнеса с правительством города. По аналогии с объявленным намерением федерального правительства признать коронавирус форс-мажорным обстоятельством при исполнении госконтрактов.

При этом он отметил, что тема форс-мажора в вопросах неисполнения гражданских сделок весьма сложна, а индульгенцией на неисполнение абсолютно всех гражданско-правовых обязательств указ являться не может.

Рябов добавил, что для арбитражного суда самым значимым будет то, в какой причинно-следственной связи неисполнение обязательства находится с обстоятельствами непреодолимой силы, какие будут доказательства форс-мажора, и действительно ли имело место прямое воспрепятствование исполнению сделки по причине действия нормативного акта – закона или постановления правительства. И чем последствия более косвенные, тем сложнее доказать форс-мажор. Поэтому ссылка на федеральный закон о чрезвычайных ситуациях, фигурирующая в указе, не может служить универсальным аргументом во всех судебных разбирательствах.

Комментарий эксперта ЭТП ГПБ

В настоящее время разрабатывается документ Минпромторгом совместно с Минюстом, Минфином о признании коронавирусной инфекции форс-мажором. Безусловно, меры для защиты населения оправданны, но оборачиваются негативными последствиями для бизнеса в виде штрафных санкций, связанных с неисполнением обязательств по контрактам.

Наталья Кузьмина - эксперт-практик ЭТП ГПБ.