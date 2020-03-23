МСП предлагают освободить от налогов и продлить сроки лицензий до конца года

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой по реализации экстренных мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в период кризиса на мировом рынке из-за ситуации с коронавирусной инфекции.

В частности, бизнес-омбудсмен предлагает Правительству РФ освободить от налогов предприятия МСП, применяющие специальный режим налогообложения, а также предприятия с общей системой налогообложения, с численностью сотрудников до 500 чел. освободить на 50% от уплаты всех видов налогов.

Он также предлагает предоставить отсрочку по выплатам в соцфонды в размере 50% от страховых платежей при условии сохранения численности рабочих мест в организации и объявить «мораторий» на контрольно-надзорную деятельность.

Среди прочего есть предложение отменить на время плановые и внеплановые проверки, согласуемые с органами прокуратуры, а также специальные проверки, кроме случаев прямой угрозы жизни и здоровью граждан.

Важно в нынешней ситуации отложить введение принятых законов и подзаконных актов, но не введенных в действие до 1 апреля 2020 г. и автоматически продлить срок действия всех текущих правоустанавливающих документов, разрешений и лицензий до конца 2020 г.

Титов предлагает проиндексировать цены по государственным и муниципальным контрактам, связанным с поставками импортных товаров, в размере процента снижения стоимости национальной валюты и рекомендовать Банку России не повышать ключевую ставку на период пандемии и высокой волатильности на мировых финансовых рынках.

По словам Титова, несмотря на планируемое Правительством РФ и Банком России принятие комплексных мер поддержки бизнеса, противостоять последствиям пандемии возможно только радикально изменив политику сбора налогов, проведения проверок, выдачи различных госразрешений.

«На текущий момент кризис особенно остро отразился на таких отраслях, как транспорт, туризм, организация мероприятий, общественное питание, образование. Однако велики риски и для широкого круга производственных и торговых предприятий. Кроме того, падение курса рубля в ближайшее время затронет все отрасли реального сектора экономики, ориентированные на внутренний спрос», – отметил бизнес-омбудсмен.

Комментарий эксперта ЭТП ГПБ

Борис Титов предлагает провести налоговую амнистию для малого и среднего бизнеса и ряд других мер по поддержке в период кризиса из-за обострения коронавирусной инфекции, хотя ранее со стороны Минэкономразвития уже приняты меры по льготному кредитованию и упрощению получения займов для СМСП, включая самозанятых.

Действительно ли можно свести последствия кризиса к минимуму?

Наталья Кузьмина - эксперт-практик ЭТП ГПБ.