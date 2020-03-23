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    Утверждены критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной или высокотехнологичной продукции

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    Критерии отнесения товаров, работ и услуг к инновационной или высокотехнологичной продукции утвержденные приказом министра обороны РФ № 35 и вступили в силу 17 марта.

    В соответствии с документом, критерием отнесения к инновационной продукции является научно-техническая новизна товаров, работ или услуг. При этом общий критерий для них экономическая эффективность применения продукции.

    Напомним, что согласно 223-ФЗ критерии отнесения товаров, работ и услуг к инновационной или высокотехнологичной продукции для формирования плана технологичных закупок устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также Госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос» с учетом утвержденных президентом РФ приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ и перечнем критических технологий.

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