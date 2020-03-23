Коронавирус внесут в закон о госзакупках

Министерство финансов РФ разместило для обсуждения проект законопроекта о внесении изменений в 44-ФЗ. У заказчиков и исполнителей контрактов появится возможность неисполнения или несвоевременного исполнения контрактов из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Обоснованием необходимости подготовки документа является пункт 4.4 плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации из-за распространения новой инфекции № 2182п-П13, утвержденного председателем Правительства РФ.

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу июнь 2020 г.