Внесение на специальный счет денежных средств, полученных участником закупочной процедуры в кредит

Нередко у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при подаче заявок на участие в закупочной процедуре возникают финансовые сложности, связанные с обеспечением своих предложений.

В связи с недавними изменениями в сфере закупок и применением участниками процедур специальных счетов*, Минфин России в своем Письме от 6 ноября 2018 г. № 24-06-08/79659 "Об осуществлении закупок в электронной форме" поясняет, что в настоящий момент ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – ФЗ № 44), постановлением Правительства РФ от 30.05.2018 № 626 "О требованиях к договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе" не предусмотрено ограничений и запретов в возможности внесения на специальный счет денежных средств, которые предоставлены участнику закупочной процедуры в кредит, согласно законодательству РФ**.

Таким образом, законодатель позволяет участникам закупок вносить денежные средства, полученные в кредит, на специальные счета, обеспечивая тем самым допуск заявок к их дальнейшему рассмотрению (при условии, что иные документы оформлены и представлены надлежащим образом).

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* См. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2018 г. N 626"О требованиях к договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе".

** Письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. № 24-06-08/79659"Об осуществлении закупок в электронной форме".