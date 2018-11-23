Быть лидером

Для современных ИТ-компаний критически важна непрерывность и эффективность бизнес-процессов. О том, что представляет собой и как развивается ИТ-инфраструктура Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ), рассказывает Денис Анциферов, управляющий директор ЭТП ГПБ.

• Денис, каковы особенности бизнеса и конкурентной среды для ЭТП ГПБ?

ЭТП ГПБ – универсальная электронная торговая площадка для реализации закупок в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и в коммерческом сегменте. Сегодня ЭТП ГПБ ¬– один из лидеров российского рынка электронных закупок. ЭТП ГПБ занимает первое место в нефтегазовом секторе с совокупным объемом торгов более 4,5 трлн рублей.



• Каковы особенности бизнеса/рынка на котором работает компания, условия конкурентной среды?

Рынок электронных торгов – это высококонкурентная среда. По данным Минэкономразвития России, на конец 2016 года только в рамках 223-ФЗ работало более 170 площадок. Чтобы оставаться в лидерах отрасли, недостаточно быть лишь местом для проведения торгов. Сейчас рынком востребованы решения, с помощью которых заказчик может автоматизировать весь цикл торгово-закупочной деятельности, от планирования потребности до контроля за исполнением договоров, где проведение самих торгов – лишь один из нескольких этапов. Клиенты ЭТП ждут от площадок дополнительных сервисов, позволяющих повысить эффективность бизнеса: кредитования, факторинга, банковского сопровождения, проверки контрагентов, ведения справочников.

• К каким отраслям принадлежат клиенты ЭТП ГПБ?

Изначально наша торговая площадка специализировалась на нефтегазовом секторе российской экономики. Однако несколько лет назад ЭТП ГПБ стала межотраслевой, и представлена практически во всех отраслях экономики. Среди наших клиентов Газпром, Новатек, Уралмаш, ОМЗ, Мечел, Мираторг, Военторг и другие.

В июле 2017 года ЭТП ГПБ интегрировалась с государственной информационной системы промышленности (ГИСП) в рамках реализации соглашения о стратегическом партнерстве между Газпромбанком и Минпромторг РФ. Пользователи ГИСП получили доступ ко всем сервисам ЭТП ГПБ. А в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2018 г. № 1447-р ООО ЭТП ГПБ вошла в перечень восьми площадок, на которых с 01 октября 2018 года могут проводиться государственные закупки в рамках 44-ФЗ.

• Каково место ЦОД в общей стратегии компании?

ЭТП ГПБ – это ИТ-компания, в основе бизнеса которой лежит предоставление клиентам saas-решений для оптимизации торгово-закупочной деятельности. Соответственно, дата-центры, в которых размещается программно-аппаратный комплекс основного продукта компании - электронной торговой площадки, имеют ключевое значение для нашей компании.

• Что представляет собой сегодня ИТ-инфраструктура ЭТП ГПБ? Насколько критичны ИТ-сервисы для работы ЭТП?

ЭТП ГПБ имеет SOA-архитектуру (service-oriented architecture), что позволяет нам максимально быстро подстраиваться под требования рынка, своевременно реализовывая новый функционал или модифицируя имеющийся независимыми командами разработчиков и применяя наиболее эффективный в каждом конкретном случае стек технологий.

• Финансовые организации долгое время использовали исключительно собственные ЦОДы. Но сейчас они все больше обращаются к услугам коммерческих дата-центров. По каким причинам вы решили обратиться в КЦОД?

Основная причина выбора коммерческого ЦОДа, а не построение собственного, – на российском рынке работают дата-центры, которые в состоянии предоставлять услуги высокого уровня за цену значительно ниже стоимости владения собственным ЦОД аналогичного уровня.

• Как решались данные задачи до выбора DataSpace в качестве поставщика услуг ЦОД?

До переезда в данный дата-центр ЭТП ГПБ успешно пользовалось услугами другого участника данного рынка. Однако, в связи с изменением ситуации на рынке электронных торгов и последующим резким увеличение количества клиентов ЭТП ГПБ, возникла потребность в многократном увеличении аппаратных мощностей нашей торговой платформы. Параллельно мы давно хотели увеличить надежность нашей системы за счет ее размещения в нескольких ЦОДах. Одной же из основных причин, повлиявших на выбор DataSpace в качестве нашего партнера, послужило то, что данный дата-центр является одним из немногих, которые имеют все три сертификата TIER III, а не только Tier III Design Documentation - для нашей компании критически важно быть уверенными в 100% надежности и доступности нашей электронной торговой площадки, учитывая то, что нашими клиентами и партнерами являются такие системообразующие российские компании и государственные структуры, как ПАО Газпром, Минпромторг России, а также тысячи других российских и зарубежных компаний.

• Каковы были ваши основные требования к площадке КЦОД? И в чем их специфика?

Наши основные требования к ЦОД вполне укладываются в стандарт TIER III Uptime Institute. Но для нас важно, чтобы ЦОД мог подтвердить не только соответствие проектной документации данному стандарту, но и соответствие построенного объекта этим требованиям, а также квалификацию своего персонала.

• Что на сегодня представляет собой ваш ЦОД, размещенный на площадке DataSpace? Какие еще ИТ-площадки используются? Как осуществляется взаимодействие между ними?

Сегодня он представляет из несколько стоек с оборудованием от ведущих мировых производителей – HP и Cisco. При этом пространство вокруг дата-стоек физически обособленно и оборудовано, в том числе собственными системами видеонаблюдения и СКУД, что позволяет самостоятельно вести мониторинг окружающей оборудование обстановки в режиме 24х7 и исключить доступ к нему посторонним лицам.

• Сегодня все чаще говорят о гибридных схемах, когда одна часть приложений (данных) остаются в своем ЦОДе, а другая – выносится в КЦОД. Вы применяете (планируете использовать) такую схему? Причины?

Мы также применяем данную схему. В нашем случае в собственном ЦОД мы размещаем резервные банки данных, что позволяет нам дополнительно повысить надежность подсистемы хранения данных. Также там размещена часть ИТ-инфраструктуры компании, которая необходима нашим разработчикам, благодаря чему мы сократили издержки на развитие и поддержку системы, при этом не сократив их скорость и качество.

• Используется ли вы облачную модель? Что выносите в облака?

Если под облачной моделью подразумевается размещение программных средств в виртуальной среде, то да, в своем решении мы используем средства виртуализации. Это позволяет нам максимально быстро реагировать на изменения внешней среды и своевременно перераспределять имеющиеся у нас в наличии вычислительные ресурсы. Однако мы используем исключительно частные (приватные) облака, т.е. данную виртуальную среду мы разворачиваем на собственных аппаратных средствах – это вызвано тем, что в настоящий момент обеспечить надлежащий уровень информационной безопасности возможно лишь при таком подходе.

• Какие услуги предоставляет ЭТП ГПБ своим клиентам, используя мощности, размещенные в ЦОД DataSpace?

Архитектура нашей электронной торговой платформы такова, что добавление нового ЦОД в ее состав приведет лишь к увеличению его производительности и катастрофоустойчивости. Соответственно, часть программно-аппаратного комплекса, размещенного в DATA SPACE, предоставляет своим клиентам весь перечень услуг ЭТП, например, такие как: автоматизация всего цикла торгово-закупочной деятельности (формирование и согласование планов закупок, проведение торгов включая возможность их консолидации в рамках холдинговой структуры, заключение договоров в электронной форме и контроль их исполнения), сопутствующие финансовые сервисы (кредитование, банковские гарантии, факторинг, банковское сопровождение и т.д), а также аналитика, управление НСИ и справочниками, маркетинг и работа с поставщиками и многие другие.

• Какой эффект для бизнеса ЭТП ГПБ принесло партнерство с DataSpace? Приведите количественные показатели преимуществ и измерения эффективности, если это возможно.

Мы стали партнерами недавно, поэтому пока количественно оценить полученные преимущества достаточно сложно. Однако, учитывая тот уровень сервиса, который был нам предоставлен уже на данном этапе - надеемся, что в дальнейшем мы получим ожидаемые от дата-центров данного класса услуги, с SLA не менее 99,98%.

• Расскажите, пожалуйста, о планах развития ИТ-инфраструктуры ЭТП ГПБ

На данном этапе развития наша ИТ-инфраструктура уже отвечает всем предъявляемым к ней требования со значительным запасом. Одним из основных подходов для ее построения для нас, также, как и для вашего дата-центра, является резервирование всех компонентов системы по схеме 2N, а критически важных – по схеме 2N+1. Дополнительно могу лишь сказать, учитывая, что уже сейчас значимость нашей электронной площадки для российской экономики носит глобальный характер, а также то, что мы являемся одной из немногих электронных торговых платформ, которая в состоянии представлять интересы российских предприятий за рубежом, мы уже сейчас работаем над увеличением катастрофоустойчивости нашего решения за счет размещения вычислительных ресурсов и банков данных в разных удаленных регионах России.

Статья опубликована в №3 2018 издания ИКС-медиа