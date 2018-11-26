Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области провел рабочую встречу с руководством "Газпромбанк" и ЭТП ГПБ

В целях контроля целевого расходования денежных средств, предусмотренных контрактом, Правительством региона принято решение о снижении минимального размера начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта, заключаемого с единственными поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с учетом значения которого определяются случаи осуществления банковского сопровождения контрактов в рамках закона о контрактной системе (простое или расширенное банковское сопровождение). Напомним, что на сегодняшний момент в Иркутской области условие банковского сопровождения контракта обязательно по закупкам с начальной (максимальной) ценой контракта свыше 1 млрд. рублей.

В рамках обмена опытом и расширения сотрудничества в сфере закупок проведена рабочая встреча министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области с руководством «Газпромбанк» (Акционерное общество) и электронной торговой площадки ГПБ. Одним из главных вопросов, обсуждаемым на встрече, стал вопрос банковского сопровождения контрактов в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Представители банка поделились опытом осуществления банковского сопровождения контрактов при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Хабаровского края, Ивановской области и других субъектов РФ.

«Если госконтракт содержит условие о сопровождении, то поставщик обязан подписать договор на обслуживание такого документа с банком. Финансовая организация будет проводить мониторинг движения денег в рамках госконтракта на отдельном расчетном счете, а также информировать об этом заказчика. ЭТП ГПБ при поддержке Газпромбанк реализовала онлайн-сервис для взаимодействия инициаторов закупок, инвесторов и участников исполнения контракта. С его помощью планируется повысить эффективность закупочной деятельности региональных заказчиков», - отметил Роман Чернов, заместитель управляющего директора ЭТП ГПБ.

По материалам с сайта Открытого правительства Иркутской области