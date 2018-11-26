Российский экспортный центр планирует индивидуально работать с МСП

Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует индивидуально работать с малыми и средними предприятиями России в части увеличения их экспортной составляющей, заявил в рамках межрегионального экспортного форума вице-президент Российского экспортного центра Алексей Кожевников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кожевникова, сегодня 0,6% от числа малых и средних предприятий (МСП) — экспортеры. Совершенно точно, что это спящий показатель, потому что у нас большое количество компаний, которые могли бы экспортировать, но по каким-то причинам этого не делают. Нужно дойти до этих компаний, разбудить интерес. Нужно рассказывать компаниям, как продвигать продукцию на экспорт, давать инструменты, ввести образовательный контент.

Ранее Кожевников заявлял, что считает необходимым массово привлекать малые и средние предприятия к экспортной деятельности, чтобы увеличить их долю в объеме экспорта.

Напомним, что «Российский экспортный центр» — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Центр создан в структуре Внешэкономбанка. В группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и «Росэксимбанк».