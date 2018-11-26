Федеральные органы власти проверят госзакупки подведомственных организаций

К 1 января следующего года федеральные органы власти подготовят регламенты для контроля за госзакупками подведомственных организаций. Такое решение содержит новое постановление правительства РФ, которое сегодня вступает в силу.

Кабмин определил, как федеральные органы власти должны контролировать соблюдение подведомственными федеральными государственными учреждениями требований Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц.

Выездные или документарные проверки будут осуществляться специально создаваемыми комиссиями. Организацию известят о предстоящей ревизии не менее чем за 10 рабочих дней.

При проведении проверки комиссия имеет право истребовать необходимые для проведения проверки документы с учетом требований законодательства о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне. Также, получать необходимые для проведения проверки объяснения в письменной форме, в форме электронного документа и (или) в устной форме. Кроме того, в случае проведения выездной проверки комиссия будет иметь беспрепятственный доступ на территорию, в помещения и здания заказчика, в том числе на фотосъемку, видеозапись и копирование документов при предъявлении членами комиссии служебных удостоверений и уведомления о ревизии.

По результатам контрольных мероприятий будет составляться акт, а при выявлении нарушений разрабатываться план их устранения.

Все федеральные министерства и ведомства обязаны утвердить свои регламенты проверок до 1 января 2019 г.