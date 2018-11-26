Властям в регионах дадут субсидии на услуги и поддержку малого бизнеса

Минэкономразвития России предлагает предоставлять субсидии из федерального бюджета по семи новым направлениям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Органы государственной власти субъектов Федерации смогут получить субсидии, в частности, на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и развитие государственных МФО. На оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», разработку и реализацию программы поддержки субъектов МСП для их ускоренного развития в моногородах. Также на обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке во всех регионах, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Федерации и АТО.

Кроме того, cубсидирование будет предусмотрено на оказание финансовых кредитных, гарантийных, лизинговых услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства.

В число новых субсидируемых направлений для субъектов МСП могут войти обеспечение им льготного доступа к производственным площадям и помещениям для создания производственных и инновационных компаний, софинансирование капитальных вложений в объекты региональной или муниципальной собственности. А в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» часть средств предлагается направить на поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

В этих целях планируется скорректировать правила предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. Изменить методику распределения субсидии по направлениям и при расчете ее конкретного размера учитывать, в частности, социально-экономическое положение каждого региона.

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта документа завершится 26 ноября.