Взыскание заблокированных средств на специальном счете участника

На основании ч. 10 ст. 44 ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - ФЗ № 44) при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в уполномоченных банках*.

В своем Письме от 6 ноября 2018 г. № 24-06-08/79659 "Об осуществлении закупок в электронной форме" Минфин России указало, что вышеназванные суммы участника закупки являются неприкосновенными для взыскания исполнительными органами, начиная с момента их блокирования и заканчивая завершением такого блокирования на специальном счете в уполномоченном банке**.

На основании п. 1 ст. 855 ГК РФ при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом***.

Минфин России поясняет, что в ч. 11 и ч. 14 ст. 44 ФЗ № 44 указаны специальные нормы, которые обеспечивают защиту денежных средств, заблокированных в период проведения электронной закупки, поскольку в отношении денежных средств, внесенных для обеспечения заявки, уполномоченный банк совершает блокирование, а впоследствии прекращает такое блокирование исключительно на основании соответствующего информационного сообщения от оператора ЭТП****.

Помимо этого, в вышеназванном Письме Минфина России говорится о том, что специальный характер указанных норм Закона о контрактной системе также следует из ч. 1 ст. 2 ФЗ № 44, исключений, предусмотренных, помимо указанной выше нормой ГК РФ, ч. 2 ст. 7 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"*****.

Таким образом, денежные средства, необходимые для обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре и внесенные на специальный счет участника, защищены от списаний вплоть до завершения их блокировки, позволяя поставщику (исполнителю, подрядчику) надлежащим образом принять участие в закупке.

* Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (www.pravo.gov.ru)

** Письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. N 24-06-08/79659 "Об осуществлении закупок в электронной форме"

*** Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ

**** Письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. N 24-06-08/79659 "Об осуществлении закупок в электронной форме"

***** Там же