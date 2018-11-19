Часть информации об инвестициях госкомпаний стала закрытой

Из публичного доступа убрали часть информации об инвестиционной деятельности госкомпаний и корпораций. Сокрытие сведений о ряде сделок, по мнению российского правительства, оживит рынок совместных проектов государства и бизнеса. Такой закон разработан кабмином и вступил в силу 11 ноября.

В результате, из-под действия законодательства о госзакупках, предусматривающего публичное проведение конкурсов на приобретение товаров, работ и услуг, выведены отношения, связанные с приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов.

Также из сферы правового регулирования закона исключены отношения, связанные с совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей в денежной форме.

Правительство не намерено реализовывать акции госкомпаний в условиях плохой конъюнктуры. На одном из заседаний парламента было озвучено, что практика применения института инвестиционного товарищества показывает, что лица, не являющиеся субъектами регулирования законодательства о госзакупках, отказываются от вступления в товарищество с заказчиками, закупки которых регулируются этим законом. Причина — нежелание распространения норм этого закона, влекущих публичность информации о проводимых закупках, на совместную инвестиционную деятельность. Чтобы урегулировать ситуацию законопроектом предусмотрено соответствующее изъятие из сферы применения.

Министерство финансов РФ настаивало, что указанные в законопроекте сделки для госкомпаний затруднены, поскольку формально считаются закупками. Например, приобретению доли в уставном капитале ООО должна предшествовать конкурсная процедура. Но на разглашение информации о коммерческих операциях согласны не все их участники — это может нанести урон интересам компаний.

В этой связи правительство сочло экономически целесообразным поступить так же, как с закупкой госкорпорациями акций АО: ценные бумаги были выведены из-под действия закона о госзакупках ранее.