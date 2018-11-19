Закупки у единственного поставщика не будут рискованными

Для закупок у единственного поставщика Правительство РФ предлагает установить единый порядок, который позволит отстранить от выполнения контрактов некомпетентные организации. Новый законопроект рассмотрит Комитет Госдумы по экономической политике на сегодняшнем заседании.

Документом предлагается внести изменения в 44-ФЗ и регламентировать порядок проведения закупок у единственного поставщика. Сейчас такие закупки могут проводиться в случаях, определенных указом или распоряжением Президента или постановлением Правительства. Но законодательством не предусмотрен порядок принятия решений о закупках у единственного поставщика, нет даже перечня документов, необходимых для принятия такого решения. С принятием законопроекта перечень документов будет устанавливать Президент.

При этом предусматривается, что в таких правовых актах необходимо указывать предмет контракта, предельный срок, на который он заключается, обязанность единственного поставщика исполнить свои обязательства по контракту лично или возможность привлечения к его исполнению субподрядчиков.

По мнению авторов законопроекта, он позволит установить единый порядок подготовки актов Президента и Правительства об определении единственных поставщиков. Это существенно снизит риски привлечения к исполнению контрактов организаций, не обладающих необходимыми производственными возможностями.

Напомним, по 44-ФЗ закупки у единственного поставщика могут проводить научные организации, зоопарки, планетарии, заповедники, парки культуры и отдыха, дворцы культуры, театры, цирки и музеи. Но их годовой объем закупок у единственного поставщика не должен превышать пятьдесят процентов совокупного объема и быть не больше 20 млн руб.