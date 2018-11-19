Минфин рассказал, как использовать спецсчета в госзакупках

Министерство финансов РФ пояснило как использовать специальные счета в госзакупках. Прежде всего сказано, что положения 44-ФЗ предусматривают иммунитет в отношении денежных средств на специальном счете, заблокированных на время проведения электронной процедуры. Банк может их разблокировать только на основании информационного сообщения от оператора электронной площадки.

Из этого следует два вывода:

1. Заблокированные средства на спецсчете нельзя списать на основании исполнительных документов о взыскании денежных средств

2. Расторжение договора банковского счета не влечет за собой прекращение блокирования денежных средств.

Также Минфин пояснил, что 44-ФЗ не запрещает вносить на специальные счета кредитные денежные средства и открывать спецсчета физическим лицам.