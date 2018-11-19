Какой будет административная ответственность за нарушения в госзакупках

Новый проект документа разработан Правительством РФ в целях приведения положений КоАП РФ в соответствие с 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проектом устанавливается административная ответственность за неправомерное признание лица уклонившимся от заключения контракта, это повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 50 тыс. руб. Кроме этого, последует ответственность за размещение в ЕИС или направление оператору электронной площадки информации, подлежащей размещению, направлению с нарушением требований, предусмотренных законодательством, либо нарушение порядка разъяснения положений документации о закупке. За нарушение последует штраф на должностных лиц — от 2 до 5 тыс. руб., на юрлиц — от 10 до 30 тыс. руб.

Также новый документ устанавливает ответственность за нарушение предусмотренных 223-ФЗ требований к содержанию протокола, составленного при проведении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц. Штраф за нарушение на должностных лиц равняется от 2 до 3 тыс. руб., на юрлиц — от 5 до 10 тыс. руб.

За сокращение сроков подачи заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц или нарушение сроков отмены закупки будет штраф на должностных лиц — от 10 до 30 тыс. руб., на юрлиц — от 100 до 300 тыс. руб. За проведение закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц у субъектов МСП в размере менее размера, предусмотренного законодательством будет штраф от 30 до 50 тыс. руб., на юрлиц — от 100 до 300 тыс. руб.

За нарушение заказчиком срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок отдельными видами юрлиц, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного договором повлечёт наложение штрафа в размере от 30 до 50 тыс. руб., на юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Кроме того, предусматривается возможность рассмотрения дел об административных правонарушениях начальниками отделов федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок, а также руководителями структурных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок и их заместителями.