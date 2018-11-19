Закупка музыкальных инструментов для субъектов РФ

Согласно п. 2 ч.1 ст. 93, ч. 1 ст. 111 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - ФЗ № 44) Правительство РФ своим распоряжением от 03.11.2018 № 2397-р "Об определении единственных исполнителей осуществляемых Минпромторгом России в 2018 - 2019 годах закупок музыкальных инструментов и услуг по их доставке в субъекты Российской Федерации" (далее – распоряжение № 2397-р) поддержало отечественных производителей музыкальных инструментов, указав следующих единственных исполнителей контрактов:

• Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика роялей и пианино "Аккорд";

• Общество с ограниченной ответственностью "Нева-Саунд";

• Общество с ограниченной ответственностью "Тульская Гармонь";

• Общество с ограниченной ответственностью "АТЕЛЬЕ ГОНЧАРОВА"* .

В зависимости от потребности в обновлении музыкальных инструментов учреждений культуры того или субъекта РФ (в соответствии с Приложением № 2 к распоряжению № 2397-р) осуществляется распределение:

 пианино (три модели)

 набор духовых музыкальных инструментов (2 флейты, 2 гобоя, 3 кларнета, 1 фагот, 2 саксофона-альта, 4 трубы, 2 валторны, 2 тромбона, 1 туба, 2 тенора, 1 баритон)** .

Также Правительство РФ в своем нормативно-правовом акте определило следующие условия контрактов, заключаемых в рамках распоряжения № 2397-р:

 осуществление единственным исполнителем поставки музыкальных инструментов, включающей их доставку в субъекты Российской Федерации до конечных потребителей, определенных Минкультуры России в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения;

 осуществление получателем приемки музыкальных инструментов в соответствии с условиями заключенного государственного контракта;

 осуществление Минпромторгом России оплаты поставки музыкальных инструментов, включающей услуги по их доставке;

 требование обеспечения исполнения государственного контракта;

 требование предоставления единственным исполнителем гарантий на музыкальные инструменты со сроком действия таких гарантий (не менее 3 лет);

 обеспечение получателем осуществления установки и настройки музыкальных инструментов;

 возникновение права собственности субъекта Российской Федерации на музыкальные инструменты с момента их передачи на основании актов приема-передачи, подписанных единственным исполнителем и получателем;

 встречные обязательства единственного исполнителя по развитию производства отечественных музыкальных инструментов, включая планомерный переход на российские сырье и комплектующие изделия, и ответственность за их неисполнение***.

Исполнение вышеназванного распоряжения № 2397-р возложено на Минкультуры России и Минпромторг России.

Таким образом, данный нормативно-правовой акт обеспечивает поддержку российских производителей музыкальных инструментов, а также способствует обновлению и пополнению материальных баз учреждений культуры регионов РФ.

*См. Приложение №1 к распоряжению от 03.11.2018 № 2397-р "Об определении единственных исполнителей осуществляемых Минпромторгом России в 2018 - 2019 годах закупок музыкальных инструментов и услуг по их доставке в субъекты Российской Федерации"

**Там же.

***Распоряжение от 03.11.2018 № 2397-р "Об определении единственных исполнителей осуществляемых Минпромторгом России в 2018 - 2019 годах закупок музыкальных инструментов и услуг по их доставке в субъекты Российской Федерации"