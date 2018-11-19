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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Ценовые запросы доступны для поиска в общем списке торгов на ЭТП ГПБ

    Ценовые запросы доступны для поиска в общем списке торгов на ЭТП ГПБ

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    Ценовые запросы корпоративного интернет-магазина (Торговый портал) теперь доступны для всех посетителей сайта etpgpb.ru!

     

    Для поиска актуальных ценовых запросов от крупнейших заказчиков РФ в меню сайта etpgpb.ru выберите раздел Поиск торгов - Торговый портал. Для удобного поиска нужных торгов, как и в процедурах секций Корпоративные заказчики и Закупки ГК Газпром, доступны фильтры по отрасли, кодам ОКПД2/ОКВЭД2, регионам, заказчикам, а также сохранение выбранных фильтров и подписка на уведомления по фильтрам.

     

     

    Участие в ценовых запросах доступно для зарегистрированных пользователей в секции закупок Корпоративных заказчиков. Регистрация для поставщиков - бесплатная, использование ЭП не требуется. Узнать подробнее о Торговом портале >>>

     

     

    Для зарегистрированных пользователей секции закупок Корпоративных заказчиков по адресу https://etp.gpb.ru актуальные ценовые запросы доступны в меню: Интернет-магазин->Ценовые запросы->Актуальные ценовые запросы.

     

    Для удобства пользователей при просмотре Ценового Запроса из раздела «Актуальные ЦЗ», запрос автоматически добавляется в раздел Входящие ЦЗ, что позволяет отслеживать его историю, после завершения этапа «на рассмотрение у поставщиков».

    Ссылкой на просмотренный ЦЗ из «Актуальных ЦЗ» можно поделиться с другими пользователями, в том числе, с незарегистрированными на площадке ЭТП ГПБ.

    Не пропускайте выгодные контракты от крупнейших заказчиков РФ! Свои ценовые запросы на Торговом портале размещают более 1000 компаний, среди которых ГК Газпром и его дочерние организации Газпром Ойл. Газпром Авиа, Газмаш и другие.

    Для поставщика участие в ценовых запросах Заказчика - бесплатное, плата взимается с победителя по заказу в размере 1% от общей стоимости заказа (но не менее 100 рублей), после подтверждения заказа.

     

     

     

     

     

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