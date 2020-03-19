Изменения в работе ЭТП ГПБ в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой

Сообщаем нашим партнерам и клиентам о том, в работе ЭТП ГПБ никаких изменений по функциональным возможностям не планируется, все текущие задачи и процессы будут реализованы в полном объеме.

Для поддержки клиентов и активной помощи тем, кто работает в удаленном режиме, доступна «горячая линия» по номеру: 7 (495) 150-06-61.

Помощь участникам закупок в секции «Закупки государственных заказчиков» в режиме 24/7 осуществляется по номеру: +7 495 150-06-61 (доб. 5000).

Все опции для участия либо проведения закупок, получения финансовых услуг, выпуска КЭП и использования иных сервисов площадки, как и ранее, также доступны.

С 17 марта 2020 года в целях обеспечения безопасности и снижения риска заражения сотрудники нашей компании частично переводятся на режим удаленной работы. Накопленная экспертиза по управлению процессами и технологические возможности нашей компании позволяют полностью реализовывать весь объем задач, связанных с поддержкой и развитием IT-инфраструктуры, улучшением клиентского опыта и не только в режиме «домашнего офиса».

Согласно внутреннему приказу ЭТП ГПБ на период неблагоприятной эпидемиологической обстановки отменяются командировки сотрудников, встречи и офлайн-мероприятия для Заказчиков и Поставщиков. Для того, чтобы обеспечить должный объем информационной поддержки, мы увеличиваем количество проводимых онлайн-мероприятий (вебинары, открытые консультации и т.д.), а также принимаем участие в онлайн-мероприятиях наших партнеров, следите за обновлениями в разделе Обучение или подписывайтесь на нашу информационную рассылку на сайте.

Мы призываем всех наших партнеров и клиентов сохранять спокойствие, беречь свое здоровье и здоровье близких и соблюдать меры предосторожности, рекомендованные Минздравом.