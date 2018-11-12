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    Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ запустил расширение для браузера Chrome

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    Агрегатор финансовых продуктов для бизнеса и частных клиентов "Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ" для удобства клиентов площадки запустил расширение для браузера Chrome. 

    Установите расширение "Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ" и оставляйте заявки на основные продукты для поставщиков прямо в браузере!

    После установки в правом верхнем углу страницы появится значок расширения. Кликните на него, чтобы заполнить форму и отправить заявку не переходя на другие сайты. 

    В расширении вам доступны заявки на услуги:

      • Банковская гарантия - от 2,8% годовых 

      • Тендерный кредит - от 3,4%

      • Кредит для компании - от 2,1% в месяц


    Скачать расширение для Chrome >>>


    Совсем скоро будет запущено аналогичное расширение для пользователей браузера Mozilla Firefox, следите за обновлениями.

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