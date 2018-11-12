Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ запустил расширение для браузера Chrome

Агрегатор финансовых продуктов для бизнеса и частных клиентов "Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ" для удобства клиентов площадки запустил расширение для браузера Chrome.

Установите расширение "Финансовый супермаркет ЭТП ГПБ" и оставляйте заявки на основные продукты для поставщиков прямо в браузере!

После установки в правом верхнем углу страницы появится значок расширения. Кликните на него, чтобы заполнить форму и отправить заявку не переходя на другие сайты.

В расширении вам доступны заявки на услуги:

• Банковская гарантия - от 2,8% годовых

• Тендерный кредит - от 3,4%

• Кредит для компании - от 2,1% в месяц





Скачать расширение для Chrome >>>

Совсем скоро будет запущено аналогичное расширение для пользователей браузера Mozilla Firefox, следите за обновлениями.