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    Санкционные банки при работе со спецсчетами смогут работать по новым требованиям

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    Российское Правительство смягчило требования к банкам, которые могут работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках. Об этом говорится в правительственном постановлении на официальном портале правовой информации.


    Документ подготовило Министерство финансов РФ. По нему для банков, которые попали под санкции в январе 2015 г., отменяются требования о наличии собственного капитала в размере не менее 100 млрд руб. или наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-. Такое предложение позволит сейчас работать со спецсчетами СМП банку.


    Напомним, Правительство РФ утвердило требования к банкам, которые могут работать со спецсчетами в рамках госзакупок. Банки с универсальной лицензией, имеющие собственный капитал в размере не менее 25 млрд руб., могут открывать и вести спецсчета в рамках госзакупок. Такие банки должны удовлетворять еще ряду требований, к примеру, наличие собственного капитала в размере не менее 100 млрд руб. и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка РФ или наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-. Также банк, который хочет работать со спецсчетами, должен участвовать в системе обязательного страхования вкладов физлииц в банках РФ и не иметь просроченной задолженности.


    Сейчас в перечень банков, которые могут работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, включены 18 банков. Нормы, определяющие порядок работы механизма спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок действуют с октября — после запуска отобранных для госзакупок ЭТП.

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