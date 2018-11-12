Санкционные банки при работе со спецсчетами смогут работать по новым требованиям

Российское Правительство смягчило требования к банкам, которые могут работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках. Об этом говорится в правительственном постановлении на официальном портале правовой информации.

Документ подготовило Министерство финансов РФ. По нему для банков, которые попали под санкции в январе 2015 г., отменяются требования о наличии собственного капитала в размере не менее 100 млрд руб. или наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-. Такое предложение позволит сейчас работать со спецсчетами СМП банку.

Напомним, Правительство РФ утвердило требования к банкам, которые могут работать со спецсчетами в рамках госзакупок. Банки с универсальной лицензией, имеющие собственный капитал в размере не менее 25 млрд руб., могут открывать и вести спецсчета в рамках госзакупок. Такие банки должны удовлетворять еще ряду требований, к примеру, наличие собственного капитала в размере не менее 100 млрд руб. и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка РФ или наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-. Также банк, который хочет работать со спецсчетами, должен участвовать в системе обязательного страхования вкладов физлииц в банках РФ и не иметь просроченной задолженности.

Сейчас в перечень банков, которые могут работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, включены 18 банков. Нормы, определяющие порядок работы механизма спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок действуют с октября — после запуска отобранных для госзакупок ЭТП.