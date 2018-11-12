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    Порядок рассмотрения административных дел о нарушениях в сфере госзакупок изменят

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    Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предлагает изменить порядок рассмотрения административных дел о нарушениях в сфере государственных закупок. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов. Изменения предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

    Новым законопроектом предусматривается возможность рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере госзакупок начальниками отделов федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок, а также руководителями структурных подразделений таких территориальных органов и их заместителями.

    Также документом вносятся изменения в КоАП, которые вводят административную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг отдельными категориями юрлиц.

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