Порядок рассмотрения административных дел о нарушениях в сфере госзакупок изменят

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предлагает изменить порядок рассмотрения административных дел о нарушениях в сфере государственных закупок. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов. Изменения предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Новым законопроектом предусматривается возможность рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере госзакупок начальниками отделов федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок, а также руководителями структурных подразделений таких территориальных органов и их заместителями.

Также документом вносятся изменения в КоАП, которые вводят административную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг отдельными категориями юрлиц.