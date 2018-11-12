Приватизация госимущества станет возможной только на ЭТП

Торги государственным и муниципальным имуществом можно будет проводить только на электронных торговых площадках. Соответствующий законопроект Правительства РФ был поддержан Комитетом Совета Федерации по экономической политике.

Переход на электронную форму торгов по продаже государственного или муниципального имущества поможет повысить эффективность и прозрачность процесса приватизации, считает член Комитета Иван Абрамов.

Сейчас договоры с электронными торговыми площадками заключили только меньше половины регионов, из которых не все пользуются услугами этих площадок. Если посмотреть на статистику, то в 2016 г. на электронных торгах субъектами России реализовано всего девять пакетов акций акционерных обществ. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Правительство предлагает внести поправки и установить порядок проведения электронных торгов, при этом не затрагивать вопросов принятия регионами решений об управлении и распоряжении своим имуществом.



