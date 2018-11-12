Рейтинг: Какую часть госзаказа регионы отдают своим поставщикам

Аналитиками проекта Комитета гражданских инициатив «ГосЗатраты» составлен рейтинг автономности регионов РФ. В качестве отправной точки специалисты использовали базу данных по госконтрактам. Исследование показывает, какую часть госзаказа регионы отдают своим поставщикам.

По данным исследования, в 63 российских регионах более 50% средств идет местным поставщикам, причем у 7 из них остается более 75% средств.

На первом месте рейтинга расположилась Чеченская Республика с 89,5 % собственных поставок. Следом идет Татарстан (89,3 %) и Ингушетия (85,6 %). В Калининградской области местные поставщики получают 58 % средств госзаказа. Причём 18,7% уходит в Москву, еще 14,6% — в Санкт-Петербург. Остальные поставки в регионе не превышают 9%.

Из 27,2 тыс. контрактов, заключенных с 1 января по 31 декабря 2017 г., доля договоров с собственными поставщиками занимает основную часть — 19,4 тыс. У нескольких субъектов значительная часть средств приходится на поставки, не относящиеся к региональным, московским или петербургским (Астраханская область — 53 %, Севастополь — 42 %, и Хабаровский край — 37 %).

Аналитики смотрели самодостаточность региона, то есть то, насколько развита и как устроена экономика субъекта Федерации, а также насколько она «замкнута» с точки зрения распределения государственного заказа.