ЭТП ГПБ разработала облачную систему “Согласование закупок”

Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП Газпромбанка) совместно с ООО УК «Росводоканал» разработала облачную систему «Согласование закупок». С ее помощью заказчик сможет автоматизировать закупочный бизнес-процесс в рамках группы предприятий, использующих различные информационные системы.

Кроме того, система позволяет предприятиям, входящим в состав группы «Росводоканал», снизить издержки документооборота, уменьшить время на согласование закупочных процедур, а также в режиме онлайн контролировать закупки и иметь доступ к закупочной статистике по всем “дочкам”.

“На предприятиях, входящих в “Росводоканал”, стоят разнотипные информационные системы, - говорит директор Департамента по управлению закупочной деятельностью Оксана Бычкова. – Этот факт усложнял реализацию задачи по согласованию закупных документов в едином информационном пространстве. Клиентская служба ЭТП Газпромбанка услышала наши пожелания и предложила создать сервис маршрутного согласования закупок на базе площадки».

«Мы всегда следим за рынком и анализируем потребности своих клиентов, чтобы соответствовать их ожиданиям. Мы приняли решение о включении этой услуги в нашу комплексную сервисную модель, потому что она даст возможность нашим клиентам использовать дополнительные аналитические инструменты, - подчеркивает генеральный директор ЭТП Газпромбанка Михаил Константинов.- Заказчик сможет системно и своевременно организовывать закупки в рамках Группы, даже при использовании различных информационных систем».