Минфин планирует сократить число процедур в госзакупках

Министерство финансов РФ предлагает в перспективе сократить число закупочных процедур с 11 до 4. Об этом сообщила Татьяна Демидова, директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина, на парламентских слушаний «Преимущества и недостатки новых правил проведения закупок в электронной форме. Законодательный аспект».

По её словам, нужно оптимизировать закупочные процедуры, чтобы электронные не дублировали бумажные. «Из имеющихся в настоящее время 11 видов закупочных процедур можно будет оставить минимальный оптимальный набор электронных процедур», — сказала она и добавила, что при таком раскладе останутся конкурс, аукцион, запрос котировок и закупки у единственного поставщика.

Самым распространенным видом закупок госзаказчиков сейчас является электронный аукцион. На него в I-III кварталах текущего года пришлось 60% от общего числа извещений о проведении закупок.

По словам Демидовой, такую оптимизацию числа закупочных процедур должен подкреплять запуск механизма универсальной квалификации поставщиков. Речь идет о том, что к участию в госзакупках доступ должны получать только те поставщики, которые имеют успешный опыт исполнения госконтрактов. Соответствующие данные (или подтверждение) заказчики смогут получать из реестра контрактов Единой информационной системы (ЕИС) в сфере госзакупок.

При этом представители ряда региональных контрактных управляющих отмечают, что их госзаказчики боятся новых электронных процедур. Причиной тому — понимание того, что в 30% случаев в закупке будет только одна заявка — либо подана, либо допущена. В таких случаях заказчик должен будет привлекать внешнюю экспертизу, на проведение которой у многих региональных и муниципальных госзаказчиков не предусмотрено выделение средств.