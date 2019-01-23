Объём рынка по закупкам в электронной форме составил почти 34,1 трлн руб.

В сфере электронных закупок не хватает конкуренции, на один лот в среднем приходится три заявки, при этом число нарушений с каждым годом растёт. К такому выводу пришли участники парламентских слушаний на тему «Преимущества и недостатки новых правил проведения закупок в электронной форме. Законодательный аспект» в Госдуме.

По 44-ФЗ в среднем на один лот приходится три заявки, а по 223-ФЗ и того меньше, отметил аудитор Счетной палаты РФ Максим Ротмистров.

При этом, сравнивая показатели конкуренции в электронной системе и бумажной, выходит, что бумажные закупки пользуются меньшей популярностью – 2,5 заявки на лот. И все же количество нарушений в закупках по электронной системе растёт. По 44-ФЗ в этом году выявлено 1 932 нарушений на сумму 275 млрд руб., что касается 223-ФЗ, то там нарушений меньше — всего 78, почти на полмиллиарда рублей. Больше всего нарушений зафиксировано в обосновании начальной (максимальной) цены контрактов — 78,7% от суммы нарушений по 44-ФЗ. По мнению аудитора, чем меньше в закупках будет человеческого взаимодействия, там будет меньше коррупционной составляющей.

Все закупочные процедуры будут переведены в электронный формат с 1 января 2019 г. Сейчас открыто более 113 тыс. специальных счетов участниками закупочных процедур и порядка 18 банков получили разрешения для открытия этих счетов на своей базе. Одновременно с этим, Максим Ротмистров отметил, что всего объем рынка по закупкам в электронной форме составил на 30 октября 2018 г. порядка 34,1 трлн руб. И к концу года счетная палата ожидает увеличение этой цифры.



