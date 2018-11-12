Дополнен перечень отношений, регулирование которых не подпадает под действие ФЗ № 223

ФЗ от 30 октября 2018 г. № 391-ФЗ* расширил список отношений, не подпадающих под действие ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"/

Законодатель внес изменения в п.1. ч.4 ст.1 названного нормативно-правового акта, а также дополнил ч.4 новым п. № 16.

Новая редакция ч.4 ст.1 ФЗ № 223 выглядит следующим образом:

«4. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с:

п.1

- куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров).

…

п.16

- совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме)**».

Данные законодательные нововведения вступают в силу с 11 ноября 2018 года.

Следует напомнить, что с 01 сентября 2018 года*** отбор заказчиком субъекта оценочной деятельности для проведения в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством, также не является сферой регулирования ФЗ № 223.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что перечень отношений, регулирование которых не подпадает под действие ФЗ № 223 не является исчерпывающим, поскольку неоднократно пополнялся законодателем.

*ФЗ от 30 октября 2018 г. № 391-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

**Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (редакция в соответствии с N 391-Ф3 от 30.10.2018)

***ФЗ от 3 августа 2018 г. N 341-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов" (www.pravo.gov.ru)



