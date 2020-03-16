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    Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения

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    Федеральная антимонопольная служба РФ подготовила законопроект, упрощающий систему госзаказа, в документе также прописано создание современной модели закупок. Проект федерального закона о внесении изменений в 223-ФЗ размещен на портале проектов нормативных правовых актов для публичных обсуждений.

    Ведомство указывает, что в настоящее время 223-ФЗ рамочно регулирует закупочную деятельность отдельных видов юридических лиц, что влечет за собой злоупотребления при проведении закупок и, как следствие, ограничение конкуренции.

    Отсутствие регламентации порядка проведения закупок в 223-ФЗ создает большую неопределенность для заказчиков и предпринимателей и приводит к невозможности выстроить единые подходы к правоприменительной практике на территории страны.

    Кроме этого, поставщики не могут защитить свои интересы при исполнении контракта в контрольных органах в сфере закупок, у них отсутствует экономическая мотивация.

    Ответственным за подготовку проекта является начальник Управления контроля размещения государственного заказа Артем Лобов.

    Комментарий нашего эксперта

    В целях минимизации злоупотреблений при проведении закупок и необоснованного ограничения конкуренции законодатель вносит поправки в положения законодательства, закрепляя единый перечень случаев для закупок у едпоставщика, унифицируя требования к составу заявки на участие в конкурентных закупках, внедрение предквалификации и других механизмов упрощения системы государственного заказа

    По итогам планируется увеличить экономическую мотивацию Поставщиков, снизить искусственные ограничения на торгах, мотивировать добросовестных Поставщиков. 

    Ещё можно сделать акцент на планируемом внедрении рейтинга деловой репутации Поставщиков, работающем в автоматическом режиме.

    Наталья Кузьмина - эксперт-практик ЭТП ГПБ.

    Закон, ФАС, 223-ФЗ, Наши Эксперты, ЭТП ГПБ
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